Cristina Allisiardi è la nuova direttrice del MIAC di Cuneo

Inizio di 2021 ricco di cambiamenti per il MIAC di Cuneo, che ha inaugurato un nuovo percorso all’insegna dell’innovazione. Un processo già avviato con alcune iniziative, da affiancare al tradizionale mercato del bestiame e alla presenza all’interno della sede operativa del MIAC del Polo di innovazione Agrifood, punto di collegamento fra gli imprenditori e il mondo della ricerca.

Tra le novità di questo inizio di 2021, l’arrivo della dottoressa Cristina Allisiardi: subentra nel ruolo di direttore a Giovanni Battista Becotto, che ha ricoperto questo incarico fin dalla costituzione della società ed è prossimo alla pensione.

Cristina Allisiardi ha precedentemente lavorato in Coldiretti Cuneo come responsabile dell’Ufficio Project Management ed è stata anche responsabile della sede territoriale di Cuneo di INIPA Nord-Ovest, ente di formazione promosso da Coldiretti.

“E’ una nuova sfida che mi appresto ad affrontare con entusiasmo – commenta la nuova direttrice -. Questa è una fase di grandi cambiamenti volti ad incrementare la centralità di MIAC e del Polo per l’Innovazione Agrifood nel sistema agroalimentare di Cuneo e del Piemonte, attraverso progettualità che hanno come obiettivo la promozione della competitività delle filiere e della collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni”.

“Accogliamo Cristina Allisiardi come nuova direttrice – dichiara il presidente Marcello Cavallo - con la certezza che saprà dare un fattivo e propositivo contributo nel portare avanti gli impegni che ci attendono e che stiamo definendo attraverso la stesura del nuovo piano industriale per il triennio 2021/2023. Ringrazio Giovanni Becotto per l’impegno profuso in questi anni di intensa attività, che hanno permesso di raggiungere traguardi importanti”.