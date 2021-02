Alla stazione ferroviaria di Cuneo, i clochard “prenotano” la panchina su cui passare la notte

Le coperte posizionate sotto una panchina nella stazione di Cuneo per "tenere" il posto per la notte

Mentre tanto si discute sui senzatetto che trovano riparo al Movicentro di Cuneo, tra polemiche dei residenti e sgomberi delle forze dell’ordine, c’è anche chi si è organizzato in un altro modo.

Alcuni clochard hanno scelto di passare la notte e riparassi dal gelo di questi giorni, trovando riparo nella stazione ferroviaria di Cuneo, a pochi passi dal Movicentro, con una organizzazione da ostello.

Infatti una volta trascorsa la notte, i senzatetto lasciano la loro panchina o il pavimento sul quale hanno dormito ma, per mantenere il posto e lasciare le coperte in un posto asciutto e caldo, le depositano accanto al luogo scelto per passare le ore più fredde, insieme a scatoloni ed indumenti.

Così il loro posto è “prenotato” da un giorno all’altro.