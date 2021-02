Anche il sindaco di Mondovì parteciperà alla manifestazione a sostegno della montagna

Anche il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, parteciperà attivamente alla manifestazione a sostegno del mondo della neve, organizzata per lunedì 22 febbraio alle 10, a Cuneo.

"L’importanza del comprensorio sciistico monregalese sulla Città di Mondovì, in termini di ricaduta turistica è centrale e la flessione di passaggi di turisti registrati in città nei mesi di chiusura delle piste lo dimostra". - spiega il primo cittadino - "Quando il bacino montano soffre, anche la Città ne risente. Eppure, prima del Covid, il trend era di segno opposto: a Mondovì i numeri dei turisti invernali lasciavano ben sperare.

Chi scia, chi vive la montagna monregalese, infatti, vede Mondovì come un polo attrattivo, dal punto di vista, sia turistico, sia commerciale. Ciò ha, da sempre, creato un positivo binomio tra la Città di Mondovì e le sue Valli che, come amministrazione, siamo impegnati a consolidare. Oggi Mondovì, dopo anni difficili, è tornata al centro di un territorio e di un progetto condiviso. Proprio per questo dobbiamo serrare le fila e lavorare insieme, anche in vista della stagione estiva e - speriamo tutti - di tempi migliori".