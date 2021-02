Graglia (FI): "Importante l'intervento conservativo sul ponte dell'Olla di Gaiola"

“ Esprimo la mia soddisfazione per l’annuncio dell’avvio entro giugno prossimo dell’intervento conservativo sul ponte dell’Olla di Gaiola, al fine di tutelare la via sottostante. Anche grazie al sopralluogo che ho effettuato con l’assessore regionale Gabusi si è finalmente sbloccato questo cantiere, del valore di oltre 1milione di euro e che sanerà il noto problema di spanciamento di una parte del viadotto, causando la caduta di calcinacci nella zona sottostante ".

Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia .

"Eventi come quello dei crolli del Ponte Morandi e del Viadotto sul Magra ci devono insegnare che la manutenzione dei nostri assi viari è centrale per la sicurezza degli automobilisti. In particolare il Ponte dell’Olla è percorso ogni giorno da mezzi pesanti e quindi merita una lente d’ingrandimento da parte di Anas visto che viene sottoposto ad una continua e pericolosa sollecitazione".