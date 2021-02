Incubo varianti, Cirio: “In Piemonte trovati casi, non focolai: tre aree sotto osservazione ”

Le varianti del Covid continuano a fare paura, anche in Piemonte. Sono tre le aree sotto la lente di ingrandimento della Regione, con i tamponi provenienti da quelle zone (su cui per il momento vige il massimo riserbo) analizzati in queste ore dai laboratori dell’istituto zooporfilattico di Torino.

“Siamo in grado di sequenziare le varianti del Covid, siamo pronti a intervenire se necessario. Ci sono già dei casi, ma il caso singolo non è problematico: lo è un focolaio con una variante all’interno” ha spiegato il presidente della Regione Alberto Cirio, durante il V-Day degli insegnanti al San Giovanni Bosco.

“Questa mattina - ha raccontato il Governatore - abbiamo avuto una Giunta specifica sul tema. Attendiamo le relazioni delle Asl, del Dirmei e del Dipartimento di Prevenzione: se si accende la spia della zona rossa, adottiamo subito un’ordinanza specifica”.

Si opererà quindi in maniera mirata, imponendo dei lockdown chirurgici per isolare le varianti del virus: “Abbiamo la necessità, pur mantenendo il colore giallo, di essere attenti dove possono esserci focolai che creino pericoli. I focolai possono essere pericolosi se numerosi o se contengono la variante, in particolare quella inglese. Di fronte a questi casi, siamo pronti con un’ordinanza a firma mia e del ministro Speranza che interviene con una zona rossa chirurgica, come in Lombardia” ha affermato Cirio.

Le ordinanze, in ogni caso, saranno firmate sia dal presidente della Regione Piemonte che dal ministro della Salute Roberto Speranza: “E’ una misura che non si può adottare a livello solo regionale per i ristori: se un’attività chiude, per accedere ai ristori è necessario che il provvedimento sia nazionale. Ecco perché l’ordinanza è a doppia firma”.