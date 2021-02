Polo logistico, Mondovì in Azione approfondisce il tema con il dott. Ezio Elia, Regione Piemonte (VIDEO)

Mondovì in Azione nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio, ha incontrato il dott. Ezio Elia , responsabile settore Trasporti e Logistica della Regione Piemonte della Regione Piemonte per approfondire il tema del Polo logistico.

La creazione di un polo logistico richiede certamente una pianificazione precisa e attenta, che tenga conto innanzitutto del territorio e del suo potenziale, valutando accuratamente anche le infrastrutture presenti.

"La nostra volontà con questo primo incontro - commenta Alberto Ribezzo - è di approfondire il tema di una infrastruttura importante come il Polo logistico e capire insieme ai nostri concittadini cosa comporta per il territorio. Abbiamo scelto di iniziare con la Regione Piemonte così da avere un riscontro sulla situazione oggettivo e pragmatico".

L'incontro di ieri sera è stato il primo di una serie che il gruppo di Azione ha in programma per dare la possibilità ai cittadini Monregalesi, e non solo di informarsi compiutamente ed in maniera oggettiva sul futuro di questo tipo di infrastrutture.

IL VIDEO DELL'INCONTRO