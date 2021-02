Fossano: è morto don Biagio Mondino, pastore della cattedrale di Fossano

Venerdì 19 febbraio nella residenza per anziani Sant’Anna – casa Sordella di Fossano, dov’era ospite dal 2014, si è spento monsignor Biagio Mondino.

Originario di Levaldigi divenne prete a 22 anni, nel 1952. Ha esercitato il servizio sacerdotale in numerose parrocchie fossanesi ma la città lo ricorda soprattutto per essere il pastore del Duomo di Fossano. Don Mondino, prima di ritirarsi, è stato anche Rettore del Santuario di Cussanio e ha dedicato molti dei suoi sforzi alla salvaguardia e la promozione del patrimonio artistico fossanese.



Nel 2002 festeggiò i 50 anni di sacerdozio presso la Cattedrale di Fossano. L’allora Amministrazione Manfredi gli consegnò una pergamena con sù scritto:“Sei uomo di fede, amico della povera gente, soprattutto extracomunitari, hai intesa con l’amministrazione e dimostri grande sensibilità artistica”don Biagio Mondino. Don Mondino viene ricordato da tutti i fossanesi come un grande maestro di vita, affettuoso e rispettoso che ha segnato la storia della Diocesi fossanese.



Il funerale sarà celebrato presso il Duomo di Fossano, lunedì 22 febbraio alle ore 14.30.