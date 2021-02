Si spacciano per operatori del gas: tentativo di truffa a Beinette

Nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni al comune di Beinette relative ad alcune persone sospette che dicevano di essere operatori del gas.

L'amministrazione ha verificato con i Carabinieri ed è emerso che si tratta di tentativi di truffa a danno di anziani.

Anche nel resto della Granda, come a Mondovì e Vicoforte, si sono registrati casi analoghi, con persone che addirittura si presentavano come incaricati per il servizio "di censimento per la vaccinazione Covid".

Il sindaco, Lorenzo Busciglio, invita tutti i suoi concittadini, specialmente gli anziani che vivono da soli a non aprire la porta di casa agli sconosciuti, contattando immediatamente la Polizia Locale o i Carabinieri in caso di sospetti.