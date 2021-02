Come rendere una casa sicura per i bambini

Come creare in casa delle ottime condizioni di sicurezza? È una domanda che in molti si pongono, specialmente quando all’interno dell’abitazione ci sono anche dei bambini piccoli. In questi casi è sempre fondamentale assicurare le giuste situazioni di sicurezza in casa, per evitare possibili rischi. È essenziale infatti evitare gli incidenti domestici, mettendo in sicurezza quelli che potrebbero essere considerati i “punti deboli” dell’abitazione stessa. Tutto questo è possibile attraverso delle specifiche azioni, che prevedono l’impiego di alcuni strumenti essenziali per la sicurezza in casa, in maniera particolare se ci riferiamo ai bambini. Vediamo alcuni consigli utili per organizzare la nostra abitazione nel migliore dei modi.

Utilizza paraspigoli e blocca finestre

Una delle azioni essenziali per la protezione dei bambini è costituita sicuramente dalla sicurezza che riguarda le aperture in casa e gli spigoli, ad esempio nel caso dei mobili. Sappiamo molto bene che dovrebbero essere degli elementi da considerare con attenzione.

Per questo esistono blocca finestre molto utili, che consentono di evitare l’apertura o la chiusura delle finestre, ma è possibile installare anche delle membrane salvadita per le porte. A questo proposito possiamo ricordare numerose innovazioni anche dal punto di vista tecnologico. Pensiamo per esempio ai limitatori di apertura per le porte e le finestre con la chiave di sicurezza, dei sistemi molto sicuri che impediscono un utilizzo improprio delle aperture in casa. In questo modo avremo sempre tutta la situazione sotto controllo.

Un altro sistema molto importante è quello costituito dai paraspigoli. Se in casa abbiamo dei mobili abbastanza bassi, è possibile utilizzare questi strumenti, che sono molto semplici da installare e riescono a garantire una maggiore condizione di sicurezza.

Sempre in merito alla sicurezza dei mobili, è possibile trovare in commercio dei dispositivi che permettono di chiudere i cassetti e gli armadi.

Installa un piccolo cancello sulle scale

Un altro metodo molto utile che potrebbe consentire di usufruire di una maggiore tranquillità è quello del piccolo cancello per le scale. Ne esistono in commercio di diversi tipi e di diverse dimensioni e sono dei sistemi che per i più piccoli risultano non certo semplici da superare.

È possibile installare un cancelletto in cima alle scale, per impedire l’accesso ai bambini. Inoltre potresti installare un sistema di questo tipo anche in fondo alle scale, per avere una maggiore protezione.

Allontana gli oggetti che potrebbero essere pericolosi

In tutte le situazioni non bisogna però mai lasciare nulla al caso. Dovresti infatti, in presenza di bambini in casa, evitare di mettere a portata di mano degli oggetti che potrebbero rivelarsi pericolosi.

Posiziona quindi ad una certa altezza ciò che potrebbe costituire un rischio per i bambini: è sempre meglio riporre questi oggetti all’interno di luoghi chiusi e bloccati adeguatamente. Pensiamo ad esempio a tutti quegli strumenti che potrebbero danneggiare la salute dei più piccoli, come i farmaci, i sacchetti o i detersivi.

Allo stesso modo dovresti posizionare ad un’altezza di sicurezza dei vasi o dei soprammobili realizzati in vetro.

I dispositivi per la sicurezza

Per fare un riepilogo, quindi, non dimenticare mai di installare alcuni dispositivi utili per la sicurezza dei bambini, come i paraspigoli, i sistemi per bloccare le finestre o le porte e i cancelli per impedire l’accesso alle scale. Sono dei metodi molto utili per la protezione dei bambini all’interno dell’abitazione.

Puoi anche sfruttare altri sistemi davvero importanti, come i copri prese, per usufruire di una maggiore sicurezza. Ricordiamo anche l’utilità dei metodi di chiusura di sicurezza per i cassetti e le ante dei mobili, in modo che i più piccoli non possano accedere a sostanze o ad oggetti che potrebbero risultare pericolosi per la loro salute.