Da Chiarenza donazione editoriale a Ghisolfi per l'accademia edufinanziaria

L'accademia di educazione finanziaria presieduta dal Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi co-fondatore della stessa, in attesa della ripartenza a pieno ritmo delle attività divulgative sia in presenza che remote - a partire dal patrocinio al Webinar promosso per gli studenti albanesi della scuola di formazione politico culturale Qemal Stafa (vicina al governo di Edi Rama) e sponsorizzato con la confederazione datoriale e sindacale Confedes per il prossimo 5 marzo - intensifica i rapporti con il territorio di fondazione acquisendo importanti testimonianze storiche ed editoriali.