"La montagna merita rispetto, non Speranza": Fratelli d'Italia manifesta a fianco degli operatori di Limone Piemonte (VIDEO)

Una manifestazione davanti agli impianti da sci di Limone Piemonte Quota 1.400, nell'ambito dell'iniziativa “La montagna merita rispetto non Speranza": così Fratelli d'Italia oggi (sabato 20 febbraio) si è schierata in favore degli operatori della montagna, "fortemente penalizzati dalle recenti restrizioni del Governo, in continuità con quello precedente, e privi di aiuti concreti a sostegno della categoria", come si legge nel comunicato ufficiale relativo all'incontro.