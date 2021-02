Rimosso il camion fuoristrada a Crocera di Barge

Si è concluso soltanto nella serata di ieri l’intervento in seguito all’incidente stradale in località Crocera di Barge.

L’allarme era scattato poco prima delle 14: un mezzo pesante – per cause in corso di accertamento – era finito nel fosso a bordo della Sp 589, la strada “dei laghi di Avigliana” che collega Saluzzo a Pinerolo.

Sul posto Carabinieri, i Vigili del fuoco di Barge, i tecnici della Provincia di Cuneo. Illeso il conducente del mezzo.

La circolazione, in un primo momento, ha subito inevitabili rallentamenti, regolata con un senso unico alternato. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, in attesa della rimozione del camion.

Nel tardo pomeriggio, poi, l’arrivo di un’autogrù specializzata per il recupero dell’autocarro.

Per le operazioni di recupero la strada è invece stata chiusa al traffico.