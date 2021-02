Il No-Code, uno dei principali trend del 2021 con un impatto sociale notevole

Sarà uno dei principali trend del 2021 e sta già avendo un impatto sociale notevole.

Siamo di fronte all'ennesima rivoluzione digitale, un movimento che si sta sempre più consolidando ed in Italia si vedono finalmente i primi passi.

Definizione presa da Wikipedia: “La piattaforma di sviluppo No-code consente a programmatori e non programmatori di creare software tramite interfacce utente grafiche e configurazione anziché la programmazione tradizionale.”

Questa rivoluzione consente quindi di inserire il codice in modo visuale e di creare qualcosa di nuovo, di unico.

Per farvi capire la portata, con Glideapp si può creare una web app partendo da una spreadsheet (il foglio excel di Google).

Uno degli strumenti di nocode più conosciuti è Wordpress, con cui è possibile è creare il proprio sito tramite meccanismi drag and drop (ovvero una programmazione visuale).

Perché è importante il nocode?

Rende accessibile la programmazione, attività che al momento è garantita da una piccolissima % della popolazione mondiale. Con questa rivoluzione tutti possono creare, mettere a terra le proprie idee, automatizzare delle attività. In poche parole si democratizza lo sviluppo delle idee.

Quali sono le attività che già vengono svolte in ambito nocode:

● I dipendenti stanno automatizzando flussi di lavoro operativi complessi per risparmiare tempo, ridurre il margine di errore e l’input manuale

● Le aziende stanno assumendo consulenti per aiutare a collegare i punti nelle loro pratiche commerciali senza che le agenzie debbano utilizzare una riga di codice

● chiunque sta creando un negozio online per vendere e commercializzare prodotti

● l’avvio di una Startup, di una azienda senza un programmatore, un cto, consentendo di abbattere i costi e le tempistiche e testare fin dal giorno 1 la propria idea sul mercato

Alcune previsioni prese da Twitter e Makerpad per quest’anno

● integrazioni più strette tra piattaforme / strumenti, alcuni come Zapier e IFTTT sono ottimi esempi, ma anche Airtable, Glide, Webflow, Mailchimp e altri si distinguono per quanto bene si integrano con altri strumenti e quanto bene altri strumenti si integrano con loro.

Se non avete mai sentito parlare di questi strumenti, è l'ora di mettersi al passo.

Tutto ciò comporterà una migliore documentazione accessibile a chiunque ed un coinvolgimento sempre più attivo delle varie community.

● più freelance ed occupazione. Le due principali figure richieste saranno le persone esperte di un particolare strumento (ad esempio Bubble o Webflow) ed anche i consulenti che possano consigliare i clienti su quale stack di tool nocode necessari per esigenze specifiche.

● Il Nocode raggiungerà le masse

● cambierà l'idea che il nocode riguarda solo la creazione di app per i consumatori, in particolare app che non saranno mai in grado di competere o scalare.

Ti stai probabilmente chiedendo, ma quindi gli sviluppatori spariranno?

Assolutamente no e, a mio modo di vedere, al momento ci sono due fazioni in questo mondo. Gli sviluppatori che non conosco ancora le potenzialità del nocode e quelli che ne fanno parte.

Con questa metodologia:

● si riesce ad essere più concentrati sul business

● si risparmia tempo e denaro

● per le aziende che hanno un elevato di turnover del personale, si minimizza il tocco personale del programmatore

Con queste premesse, magari hai intravisto i mantra della metodologia Lean Startup, ovvero il partire snelli, con un prodotto minimo e che testi immediatamente e con cui puoi raccogliere subito feedback.

Ti porto il mio esempio, in tre giorni ho creato la mia app Skilly, il baratto di skills, con Adalo. Un mio progettino del weekend che mi frullava per la testa, ma che ho voluto imbastire.

Non ti annoio con le motivazioni che mi hanno portato a questa creazione piena di bug e con una grafica e design pietosa, ma serenamente ti affermo che il mio test sta fallendo e sono già pronto a passare al mio prossimo progetto.



Ricordiamoci che l'unione fa la forza, abbiamo la possibilità di integrare in modo facile ed immediato i nostri strumenti per dare sfogo alla nostra creatività, a