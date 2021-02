Granda Volley Academy, tutto pronto per la ripartenza

La palestra Ex Media 4 di via Bassignano (Cuneo) è pronta ad accogliere le prime gare ufficiali della stagione

Sono, finalmente, ore di vigilia per le giovani atlete della Granda Volley Academy: oggi, sabato 20 febbraio 2021, da dodici mesi dall'interruzione imposta dalla pandemia, ritornano in campo ben sette formazioni cuneesi, tutte targate UBI BANCA BOSCA CUNEO.

Al fianco delle atlete della Serie B2, scese in campo già a fine gennaio, ci saranno anche le compagini di Under 17, Under 15 e Under 13. Dalla palestra Ex Media 4 di Cuneo sino al Pala Tomatis di Villanova Mondovì, dal Pala Itis di Mondovì al Palazzetto dello Sport di Busca. Tutta la Granda è pronta a riaccogliere, in totale sicurezza, la tanto attesa ripartenza della pallavolo giovanile.

«Sarà per tutti una liberazione - afferma Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley -, ci sono primi segnali di 'normalità', ben sapendo che potremo arrivare al termine del cammino solo usano il buon senso. Nell'augurare ad atlete, allenatori e dirigenti tutti un buon campionato, desidero ringraziare le famiglie che ci hanno sempre seguito con grande fiducia e tutti coloro che non ci hanno mai fatto mancare il supporto, non solo economico ma soprattutto morale. Lo Sport è un valore che dobbiamo difendere con determinazione: domani, al fischio d'inizio, potremo tirare un primo sospiro i sollievo».

Ecco nel dettaglio il programma delle gare:

SERIE B2 (girone A1) - quinta giornata

Sabato 20 febbraio 2021

UBI BANCA BOSCA CUNEO - SERTECO V.SCHOOL GENOVA (ore 20.00, Cuneo-Ex Media4)

L'ALBA VOLLEY - ACQUA CALIZZANO CARCARE (ore 21.00)NORMAC AVB GENOVA - LIBELLULA AREA BRA (ore 21.00)

CLASSIFICA: Libellula Area Bra 8; Normac AVB Genova, L’Alba Volley 7; Acqua Calizzano Carcare 6, Serteco V.School Genova 5; UBI Banca Bosca Cuneo 3.

Under 17 (girone D) - prima giornata

Domenica 21 febbraio 2021

UBI BANCA BOSCA CUNEO - VBC SAVIGLIANO (ore 10.30, Cuneo-Ex Media 4)

UNDER 15 (girone C) - prima giornata

Sabato 20 febbraio 2021

A.S.D.VOLLEY BUSCA - UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE (ore 15.30, Busca-PalaSport)

UNDER 15 (girone D) - prima giornata

Sabato 20 febbraio 2021

UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA - VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM (ore 15.30, Cuneo-Ex Media 4)

VILLANOVA VOLLEY – BOSCA UBI BANCA CUNEO ROSSA (ore 15.30, Villanova Mondovì-PalaTomatis)

UNDER 13 (girone A) - prima giornata

Domenica 21 febbraio 2021

LPM VERCOL MONDOVI' - UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA (ore 15.00, Mondovì-PalaItis)

UBI BANCA BOSCA CUNEO - CRF VGT FOSSANO (ore 15.30, Cuneo-Ex Media 4)