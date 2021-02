Mondovì: le pumine ospiti speciali alle “giornate dello Sport”

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, l'Istituto Comprensivo Mondovì 2 ha proposto una nuova edizione delle “Giornate dello Sport” nei giorni 18 e 19 febbraio, per far conoscere le varie discipline sportive ai giovani studenti.

I ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria Cordero e di Pianfei (oltre 150 alunni) hanno avuto l'opportunità di conoscere, tramite conferenze via web, campioni e campionesse dello sport, ponendo loro domande su allenamenti, sulle partite e anche sulla loro vita quotidiana, così da conoscerli meglio. La dirigenza e gli insegnanti di educazione fisica hanno scelto di coinvolgere in questa iniziativa società e campioni del territorio monregalese.

La richiesta è arrivata anche alla LPM pallavolo Mondovì, che ha accettato con entusiasmo l’invito.

Le giocatrici della LPM BAM Mondovì Serie A2 Ester Serafini, Francesca Scola e Giulia De Nardi, insieme a coach Davide Delmati, hanno presenziato “da remoto” alla conferenza.

Nel corso della mattinata di giovedì, gli studenti hanno ascoltato i racconti di “vita da sportivo”, capendo meglio come si organizza una settimana di allenamenti e quali sono le abitudini per prepararsi al meglio ad una partita. Non sono mancanti interventi più seri, legati ai valori che trasmette lo sport, come la lealtà, il lavoro di squadra, l’impegno ed il rispetto delle regole.

“Sono iniziative come questa che legano davvero sport, scuola e territorio, creando quel valore aggiunto di sinergia e collaborazione.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente dell’Lpm pallavolo Mondovì - “In un momento storico come questo, dove fare attività fisica è diventato complesso, dove i giovani sono costretti a passare molto tempo in casa, riducendo la socialità, è importante coinvolgere i ragazzi, avvicinandoli allo sport. Far sentire gli studenti parte integrante della società monregalese, creando un legame, seppur a distanza, con il mondo dello sport di alto livello è molto importante. La passione con cui le nostre atlete di Serie A2 praticano il Volley vuole essere una spinta per i giovani a coltivare interessi e sogni, lavorando per raggiungerli. L’augurio è quello di poter presto vedere sugli spalti i giovani studenti monregalesi, per applaudire tutti insieme l’Lpm Bam Mondovì.”