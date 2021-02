Volley maschile A2 - Cuneo fa visita a Santa Croce, Wagner ritrova la sua ex squadra: "Gara che sento un po' di più..."

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo pronta per tornare a giocare in trasferta dopo i tre incontri casalinghi della scorsa settimana. Le partite in casa sono sempre un bel giocare, ma in questa settimana i ragazzi di coach Serniotti si sono allenati per poter affrontare al meglio i prossimi impegni, in primis quello al Pala Parenti.

I biancoblù scenderanno in campo domenica 21 febbraio alle ore 18.00 con la Kemas Lamipel Santa Croce per la 7^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 credem banca.

Ex dell’incontro il libero Damiano Catania e Wagner Pereira Da Silva che proprio con Santa Croce esordì nel campionato italiano nella stagione 2017/18.

«Questa gara la sento un po’ di più, perché ho giocato lì due anni, torno in un palazzetto dove ho lavorato tanto, vinto molte partite e che suscita in me un sacco di ricordi – sottolinea l’opposto brasiliano di Cuneo - Torno da avversario, con un anno e mezzo di esperienze diverse, con stimoli e obiettivi nuovi. Il fattore campo è sempre da tenere in considerazione, loro sono una squadra che quando gioca in casa fa molto bene sia in battuta che in difesa. Sicuramente sarà una partita tosta, loro stanno riprendendo piede, a Castellana hanno fatto una bellissima partita, quindi dobbiamo aspettarci che in casa saranno sicuramente carichi e sarà una gara diversa da quella dell’andata. Mi aspetto da loro una buona prestazione muro/difesa in cui avevano peccato nel confronto da noi. Montagnani sono sicuro avrà studiato moltissimo la nostra squadra, quindi i piccoli errori commessi e passati in sordina all’andata, ora non sono ciò che dovremo assolutamente evitare, perché loro sapranno come sfruttarli a loro favore. Giocare al Pala Parenti non è così facile, dovremo avere pazienza e mettere in campo il meglio di noi».

L’appuntamento è quindi per domenica 21 febbraio alle ore 18.00 in diretta streaming gratuita sul Canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link https://youtu.be/r-g_IwJsFp0, mentre il prossimo turno della Del Monte® Coppa Italia sarà mercoledì 24 febbraio alle ore 18.00 per la semifinale a Cisano Bergamasco contro l’Agnelli Tipiesse Bergamo, sempre in diretta YouTube.