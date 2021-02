Volley maschile: Serie C, Cuneo in trasferta a Savigliano

Debutto con due derby interni in casa Cuneo Volley.

Nella prima giornata dei campionati giovanili di categoria il vivaio cuneese vede due scontri diretti tra compagini biancoblù, in Under 17 e Undre 15.

Quest’anno il settore giovanile cuneese ha infatti ben due squadre Under 17 e tre Under 15, che insieme all’Under 19 e alla Serie C regionale sono tutte denominate con i main sponsor Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo.

A inaugurare il weekend sarà l’U15 BAM Mercatò Cuneo Blu che ospiterà al PalaITIS, oggi (sabato 20 febbraio) alle ore 15.30, i coetanei del Mercatò Alba. A seguire sempre sul campo cuneese, alle ore 18.00 saranno le U15 BAM Mercatò Cuneo Bianca e BAM Mercatò Cuneo Rossa a fronteggiarsi nel primo derby della stagione.

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta streaming gratuita sul canale YouTube Cuneo Volley TV ai seguenti link:

- https://youtu.be/0Kbzk0YHV9w

- https://youtu.be/wLMD28YUxQc

Nella serata, invece, la serie C sarà impegnata nella trasferta a Savigliano alle ore 20.45 in diretta facebook sulla pagina del Volley Savigliano.

Domenica 21 febbraio alle ore 10.30, sempre al PalaITIS, l’esordio dell’Under 17 con il derby tra la BAM Mercatò Cuneo Rossa e la BAM Mercatò Cuneo Bianca sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul canale YouTube Cuneo Volley TV al seguente link: https://youtu.be/9-9P6tZo8EYA chiudere il weekend l’Under 19, domenica alle 16.00 in trasferta il Villanova/Vbc Mondovì.

In vista di questo primo weekend di ripartenza, ecco le parole del Resposabile del Settore giovanile del Cuneo Volley, Daniele Vergnaghi: «Siamo molto contenti che ripartano i campionati giovanili, dopo un lungo periodo i ragazzi potranno finalmente scendere di nuovo in campo e confrontarsi con altri pari età; credo che questo sia un bel messaggio di positività in generale. Vorrei sottolineare, in primis, l'impegno della Società che da inizio anno supporta l'attività del settore giovanile e crede fortemente nello sviluppo sia promozionale che agonistico del nostro vivaio, e in secondo luogo ringraziare tutti gli allenatori e collaboratori che in questi mesi si sono adoperati affinché i ragazzi potessero praticare pallavolo in un ambiente sicuro e pieno di entusiasmo. Siamo dei privilegiati, perché i ragazzi in palestra riescono ad allenarsi nonostante il periodo non facile di restrizioni. Il finesettimana inizierà con due derby di Under 17 e Under 15; quest'anno schiereremo tre under 15 e questo per noi è un ottimo risultato, nonostante il difficile momento per il reclutamento. La serie C affronterà sabato il Savigliano, che rimane una delle realtà più importanti anche a livello giovanile del Sud Piemonte con cui è in corso una collaborazione nata dalla reciproca stima. L'under 19 a Villanova affronterà la prima partita del campionato contro una buona squadra che ha tra le sue fila elementi che stanno facendo esperienza in serie A2 col Mondovì. Un’importante novità saranno le dirette streaming sul Canale YouTube del Club di tutti i match casalinghi dei biancoblù, per far sì che i genitori, le famiglie e gli amici possano comunque sentirsi coinvolti nell'attività dei nostri ragazzi».

I match si svolgeranno a “porte chiuse”, quelli disputati al PalaITIS verranno trasmessi in diretta streaming gratuita sul canale YouTube del Club cuneese CUNEO VOLLEY TV al seguente link https://bit.ly/2LGto02, dove è possibile iscriversi e restare informati su tutte le Dirette live, e i contenuti dal Cuneo Volley, dall’A2 al settore giovanile.