A Fossano il Sit-in promosso dai Radicali di Cuneo contro il nuovo Regolamento di Polizia Urbana (FOTO)

Si svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio, in piazza Manfredi a Fossano il Sit-in organizzato dai Radicali di Cuneo contro il nuovo Regolamento di Polizia Urbana varato dal Comune lo scorso dicembre.



L’iniziativa ha preso luogo alle 18 circa e alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone. Presenti anche gli esponenti della minoranza del consiglio comunale: Paolo Cortese, Rosita Serra e Vincenzo Paglialonga. In segno di protesta, violando il neo regolamento, i partecipanti si sono seduti sulla piazza davanti al palazzo comunale e alcuni bambini hanno giocato con il pallone.



“ Stando al regolamento, una persona che fa un picnic a Fossano non potrebbe portarsi una bottiglia di vino, dal momento in cui è consentito solo il consumo di birra fuori dai locali. - dichiara il segretario dell'Associazione Radicali Cuneo, Filippo Blengino -. Quello di Fossano è un regolamento proibizionista ed è, a mio avviso, un delirio di potenza. Riteniamo che questo regolamento sia davvero eccessivo e proibizionista, la “pancia" dei cittadini va compresa e non cavalcata”.

“Ritengo che il regolamento sia di difficile attuazione e superfluo - esprime la consigliera del PD Rosita Serra -. Quello che si è tentato di disciplinare si poteva regolamentare attraverso ordinanze sindacali o, addirittura, era già regolamentato da ordinanze precedenti. Facendo una comparata con i Regolamenti di Polizia Urbana delle città di Cervere e Savigliano si scopre che questi risalgono a periodi precedenti a quello fossanese, Salmour non lo ha nemmeno. Le iniziative attuate contro questo regolamento sono un tentativo di convincere l’amministrazione a tornare sopra questo tema”.