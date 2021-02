Croce Rossa e mondo del volontariato di Mondovì in lutto: è morta Maura Pilone Prette

Un grave lutto ha colpito il Comitato di Mondovì della Croce Rossa: si è spenta nell’Ospedale “Regina Montis Regalis”, per complicazioni dovute al Covid, Maura Pilone Prette, di 86 anni, figura storica del volontariato della CRI monregalese.

Di lei resterà vivo il suo essere sempre pronta a sostenere chi si trovasse in difficoltà e la determinazione con cui ogni anno organizzava il “Gran Galà” della Croce Rossa, per raccogliere fondi, che poi distribuiva a Enti e Associazioni non solo del territorio, ma anche a strutture, come “Medici per l’Africa - CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari), in servizio presso l’Ospedale di Tosamaganga in Tanzania. Erano contributi di migliaia di euro, che si sono sommati anche a donazioni di apparecchiature come i defibrillatori e, proprio all’aprile di un anno fa, di una telecamera per incubazione con la luce e una pompa di infusione al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì, che ne era sprovvisto.