I volontari di Fossano hanno ripulito dalle sterpaglie la scarpata di viale Sacerdote e raccolto una decina di sacchi della spazzatura (FOTO)

Ieri, sabato 20 febbraio, dalle ore 8 alle ore 12 è stata ripulita la scarpata di viale Sacerdote a Fossano. Un intervento importante dal momento in cui la stessa da anni era ricoperta da sterpaglie e rifiuti di vario genere.

Un lavoro prezioso quello svolto dai volontari della Protezione Civile, CAI, ANA Alpini, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Papagolf, ANC Carabinieri, Ausiliari della Vigilanza e Scorte Tecniche Monviso. Nel corso dell’intervento, svolto anche calandosi in corda doppia, sono stati ritrovati: pali di ferro, bottiglie, cartacce e tanti altri rifiuti.



In totale sono stati riempiti una decina di sacchi contenenti la spazzatura ritrovata nel corso dell’iniziativa, senza contare quelli riempiti con le sterpaglie. I rifiuti sono stati poi ammucchiati al fondo della scarpata dove, l’impresa che gestisce lo smistamento rifiuti nella città, provvederà a raccoglierli.



Un impegno anche per l’Amministrazione che ha provveduto all’organizzazione dell’intervento e delle visite degli alunni, oltre a presenziare all'iniziativa. “È andata meglio del previsto - comunica il coordinatore della Protezione Civile fossanese Paolo Cavallo - le classi che hanno assistito al nostro intervento sono rimaste molto contente e partecipative”. Nel corso delle visite infatti i volontari hanno provveduto a spiegare loro il motivo di questa iniziativa: la conservazione del pianeta e il rispetto verso l’ambiente.



Intervento che è calzato a pennello per molte classi, dal momento in cui sono molte i progetti che i ragazzi stanno attuando in favore del nostro pianeta. A fine giornata sono state 10 le classi che, a turno, hanno avuto modo di vedere i volontari in azione.