Solidarietà a Carrù: donata la stanza degli abbracci per la casa di riposo e due lavagne interattive per le elementari

Carrù questa settimana è stata testimone di due grandi gesti di solidarietà a favore del paese.

Come anticipato nelle scorse settimane, la Pro loco ha donato una stanza degli abbracci permanente per la casa di riposo "Don Luigi Garneri", in modo da consentire un costante contatto in sicurezza tre tutti gli ospiti della struttura e i loro cari.

I ristoratori carruccesi, invece, hanno pensato di aiutare la scuola elementare, regalando due lavagne interattive, acquistate con i proventi delle vendite dei box con panini di bollito preparati in occasione della Fiera del Bue dello scorso dicembre.

"Due doni, giunti in un momento socialmente difficile, che meritano un sentito ringraziamento e cementano il senso di coesione e di appartenenza alla nostra comunità." - commenta il sindaco, Nicola Schellino - "Provo sincero orgoglio: grazie a nome di tutta la comunità".