Sono 370mila gli over 80 da vaccinare in Piemonte. 210mila quelli che si sono prenotati [FOTO]

Questa domenica 21 febbraio, come da programma, sono partite le vaccinazioni per gli anziani ultra ottantenni, a cui verrà inoculato il vaccino Pfizer Biontech. Le prime sono state effettuate all’ex Ospedale San Lazzaro di Alba, alla presenza del governatore della regione Piemonte Alberto Cirio e del direttore dell’Asl Cn2 dottor Massimo Veglio.

“I dati numericamente rilevanti – spiega Cirio- sono di 370.000 over 80 che hanno diritto al vaccino, 20.000 sono stati già vaccinati nelle residenze per anziani, mentre 210.000 sono al momento le preadesioni. Con una stima di poter effettuare dalle 10.000 alle 13.000 inoculazioni al giorno, si prevede il completamento della fase vaccinale per gli ultra ottantenni entro la fine del mese di marzo”.

Nella programmazione il Piemonte ha seguito un protocollo diverso da molte altre regioni italiane, risultato poi decisamente più efficace e semplificato, sia per i vaccinati che per i medici, affidando le preadesioni ai medici di medicina generale.

Dal mese di aprile prpbabilmente si partirà con gli over 55 che non possono ricevere il vaccino Astrazenca e quindi dovranno essere vaccinati con il Pfizer e Moderna, poi si partirà con i settantenni, sempre seguendo l’ordine di priorità che viene segnalato dai medici di medicina generale.

I dati generali del Piemonte al momento continuano a essere positivi, con 1.857 persone ricoverate in terapia ordinaria, 130 in terapia intensiva, quindi sotto la soglia di guardia richiesta dal Ministero della Sanità, con un trend in calo costante.

Naturalmente è importante mantenere la programmazione del piano vaccinale, argomento spesso al centro del dibattito in questi giorni, proprio per la proposta di alcune regioni di approvvigionarsi in modo autonomo.