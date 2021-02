Marijuana Light: cos'è, quanto costa, gli effetti e dove comprarla

Parliamo di marijuana light, nota anche come cannabis legale. E’ un rimedio ampiamente venduto in Italia ed è perfettamente legale. Ciò che infatti rende l’hashish illegale è la percentuale di THC presente al suo interno, che nella marijuana classica arriva anche al 30%. E’ questa la sostanza psicoattiva che provoca uno stato alterato di coscienza. Se portato a una percentuale dello 0,6% ecco che è possibile vendere tranquillamente la cannabis, senza incorrere in problemi con la legge.

Perché assumerla? Per i suoi benefici ovviamente! In verità molti consumatori di marijuana non lo fanno per “sballarsi” ma per ridurre i dolori, oppure gestire l’ansia. Questi effetti però non sono dati da THC ma bensì dal CBD. Il quale è legale perché non è psicoattivo. Perciò può essere presente anche in quantità superiori al normale.

I benefici della marijuana legale sono tanti:

Ti aiuta a gestire l’ansia e lo stress. E’ un aspetto da non sottovalutare, specialmente di questi tempi che le persone si sentono sempre più chiuse, incomprese e con sempre più problemi. Gli attacchi di ansia e di panico per molti sono una realtà difficile da ignorare.

Aiuta a gestire il dolore cronico. Molte malattie purtroppo, accompagnano la persona per tutta la vita. Possono portare con loro dolori più o meno importati che però si sono cronicizzati. E’ stato dimostrato che la marijuana light è utile in questo caso a gestire questa tipologia di dolori. Come accade per esempio nel caso dell’artrite, oppure quando si soffre di fibriomialgia.

Per i disturbi dell’umore. Irritabilità, malumore, scatti d’ira… sono solo alcuni degli stati d’animo che il CBD ti può aiutare a gestire, grazie a un’assunzione regolare e corretta.

Combatte l'insonnia. Specialmente di questi tempi, tra quarantene e lunghe pause dal lavoro, molte persone si sono viste cambiare completamente il ciclo di sonno-veglia. La marijuana light è utile anche a riprendere questo ritmo.

Quanto costa?

Ovviamente dipende da dove la compri, la qualità del prodotto e la quantità. Come vale un po’ per tutto, più compri e più risparmi risparmi di solito. Per esempio su terredicannabis.com tante qualità di erba legale è presente che ti accorgi subito di una cosa, il prezzo può cambiare molto. Se prendiamo la semplice bustina con 2 grammi dentro, il costo è di circa 6€ al grammo. Acquistando il pacchetto premium XL con la quantità minima prevista di 10 grammi, il valore già scende a 4€ al grammo. Comprando 60 grammi si parla di meno di 3€ al grammo. Più compri, più risparmi!

Dove comprarla?

Io ti consiglio appunto di acquistare la marijuana legale su Terre di Cannabis, questo perché lo considero uno dei migliori shop online. E’ sempre ben fornito, possiede vari prodotti tra cui anche l’olio di cannabis per esempio, i semi, i vaporizzatori e i grinder. Puoi acquistare i prodotti e le quantità che desideri in pochi click. Inoltre hanno scelto di fornire l’assistenza clienti anche attraverso Whatsapp.