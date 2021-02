Tanti prodotti dolciari per i volontari della Croce Rossa di Busca

Ancora una volta un supermercato di Costigliole Saluzzo ha voluto dimostrare in modo tangibile la propria vicinanza al Comitato Cri di Busca e alla delegazione di Manta. L’azienda ha donato una grande quantità di prodotti dolciari destinati ai volontari delle due sedi. La Cri, presieduta dal dottor Teresio Delfino, valuterà a sua volta di destinare parte dei prodotti ricevuti ad Enti e associazioni del territorio nonché a famiglie bisognose segnalate da Comune e Caritas.

“Non posso che esprimere dal più profondo del cuore – dice il presidente Teresio Delfino – un sincero ringraziamento per la generosissima donazione. Sono atti di generosità molto apprezzati dai nostri volontari non solo per i tanti prodotti ricevuti, ma anche perché sono gesti che trasmettono forte il senso di vicinanza che l’azienda ha nei nostri confronti e nei confronti del territorio in cui opera. Nel ringraziare l’azienda a nome di tutti i volontari, il generoso gesto sarà per noi tutti uno sprone a proseguire il nostro impegno fatto di emergenze, trasporti e aiuto attraverso varie forme alla popolazione del territorio di nostra competenza”.