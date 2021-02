Volley A2/F: Definiti i raggruppamenti di Pool Promozione e Pool Salvezza! Ecco come partirebbero oggi…

Nel pomeriggio di oggi si è giocato uno degli ultimi tre recuperi di “Regular Season” ancora da disputare nel girone Ovest di serie A2 Femminile. L’Eurospin Ford Sara Pinerolo, tornata a in campo dopo circa un mese di assenza a causa delle positività al Covid-19, ha superato in casa la Futura Busto Arsizio per 3-2 (22-25; 25-16; 25-22; 23-25; 15-13).

La squadra lombarda di coach Lucchini si giocava il tutto per tutto nella sfida contro le piemontesi, ma aveva bisogno di una vittoria da tre punti per “soffiare” al Green Warriors Sassuolo l’accesso alla Pool Promozione. La vittoria, invece, è andata al Pinerolo, che nonostante fosse sceso in campo in formazione rimaneggiata, ha saputo trovare le energie per condurre in porto la vittoria.

Protagonista assoluta dell’incontro Valentina Zago, autrice di ben 40 punti. Con il risultato del match tra Pinerolo e Busto Arsizio, si sono definiti i due raggruppamenti di Pool Promozione e Pool Salvezza, che salvo sorprese prenderanno il via domenica prossima, 28 febbraio. Già domani potrebbero essere resi noti i calendari della seconda fase.

In attesa delle ultime due gare di regular season ancora da recuperare, Montale-Pinerolo (24/02) e Pinerolo-Roma (28/2), abbiamo provato a stilare la classifica di partenza delle due Pool, tenendo presente il ricalcolo dei punti conquistati dalle formazioni che facevano parte del girone Est e che rientrano nella Pool Promozione. Ecco, dunque, come partirebbero oggi le due Pool, senza dimenticare che si tratta di classifiche ufficiose e che mancano ancora due gare a completamento della regular season:

Classifica ufficiosa di Pool Promozione

1 Lpm Bam Mondovì 44 2 A&S Roma * 43 3 Meg. Vallefoglia 41 4 Cdm Cutrofiano 37 5 Sigel Marsala 33 6 Cbf Macerata 33 7 Eur. Pinerolo ** 32 8 Volley Soverato 30 9 S. Giovanni in Marignano 30 10 G.W. Sassuolo 28

*gare da recuperare

Classifica ufficiosa di Pool Salvezza

1 Fut. Busto Arsizio 26 2 Olimpia Ravenna 25 3 Itas Martignacco 21 4 B. Cus Torino 18 5 G.H. Olbia 18 6 Club Italia Crai 16 7 Cda Talmassons 15 8 Exacer Montale* 6 9 Ipag Montecchio 3

*gare da recuperare