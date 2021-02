Cuneo, via ai lavori di scavo nel centro storico per la posa della fibra ottica

Sono partiti in questi giorni i lavori nel centro storico per la posa dei cavidotti per la fibra ottica.

L’intervento, realizzato dalla Isiline, consiste nella posa di minitubi fender che potranno ospitare cavi in fibra ottica degli altri due operatori del settore, Tim e Open Fiber, partecipanti al progetto di cablatura.

Gli scavi interesseranno quasi tutte le traverse e le parallele di via Roma, da Piazza Torino a Piazza Galimberti, con chiusure temporanee al transito in modo da permettere lo svolgimento dei lavori. Via Roma non verrà invece interessata, poiché l’infrastruttura era stata realizzata durante la riqualificazione effettuata all’interno del PISU.

Indicativamente, l’intervento dovrebbe terminare per la fine dell’estate.