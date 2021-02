Giovedì la designazione del vincitore de "I Luoghi del Cuore del Fai": tutti a tifare per la Cuneo-Nizza

Giovedì 25 febbraio si potrà assistere in diretta alla designazione ufficiale del vincitore del concorso “I Luoghi del Cuore del Fai” collegandosi con il sito www.fondoambiente.it.

Il concorso si è concluso il 15 dicembre scorso e in base alla classifica provvisoria dei voti online la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza risultava in prima posizione. Ma non sono ancora stati conteggiati tutti i voti su carta raccolti ai banchetti, nelle scuole, nei negozi e nelle librerie che hanno sostenuto l’iniziativa. “Comunque vada – dicono dal Comitato Amici della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza – la raccolta firme è stata comunque un successo e, una volta di più, ci ha dato la misura dell’importanza della ferrovia”.