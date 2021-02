Racconigi celebra il Carnevale raccontandone la storia

Domenica 21 febbraio 2021 Racconigi ha festeggiato il tradizionale Carlevè ‘d Racunis ma in maniera differente in attesa di poter riprendere il percorso di feste e manifestazioni iniziato con l’ultima sfilata statica del 2019!

L’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare questo periodo in cui non si possono fare manifestazioni per fare un lavoro di raccolta di materiale storico. Ha ritenuto che fosse importante conservare tramite interviste e documentazioni cartecee, che verranno archiviate, la memoria storica di alcuni eventi passati che hanno caratterizzato la storia di Racconigi.

Il primo lavoro di archivio ha coinvolto il carnevale di Racconigi che ha una lunga tradizione che inizia nel 1981 in maniera ufficiale con la prima edizione del Carlevè ‘d Racunis. Parte di questo lavoro è stato condiviso e lo potete trovare sulla pagina Facebook di “Città di Racconigi” e sulla pagina Instagram @VisitRacconigi.

Il tutto si è concluso domenica 21 febbraio con un video-racconto che ha come protagonisti le Maschere di Racconigi attuali e del passato che con i loro racconti ci hanno portato un momento di gioia e di felice ricordo. All’interno del video ci sono alcune foto tratte dalla divertente e originale cerimonia di “Consegna delle Chiavi della Città “di “Investitura” 2021.