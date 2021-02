Racconigi: continuano gli appuntamenti di visita della città

Con la riapertura al pubblico del Castello di Racconigi sono ripartite le prime proposte dell'Ufficio Turistico. Le guide del consorzio Conitours sono molto soddisfatte dei risultati finora ottenuti. I primi 3 appuntamenti del ciclo “Racconigi si racconta” hanno fatto il tutto esaurito.

Particolarmente soddisfacente il tour in città di domenica 21 che, a Castello chiuso per le disposizioni anti Covid, ha incuriosito i visitatori a scoprire aspetti inconsueti della città grazie alla guida di una serie di preziose cartoline storiche. La risposta del pubblico, e in special modo degli stessi Racconigesi, infonde energia e motiva a proseguire nella programmazione.

L'ultimo appuntamento di febbraio è per venerdì 26 quando protagonista della visita al Castello sarà l'architetto di Dogliani Giovan Battista Borra (ore 14:15 e 16:15). Dopo un'eccezionale esperienza tra il Medio Oriente e Londra, il principe Luigi Vittorio di Carignano lo volle a Racconigi per completare il rinnovamento della sua residenza sfruttando le sue idee innovative che non trovarono paragone in nessuna residenza del Regno. Ricordiamo che, al momento, il Castello Reale è aperto solo dal martedì al venerdì e che è obbligatorio prenotare l'orario d'ingresso. Anche per le visite proposte dall'Ufficio Turistico è obbligatoria la prenotazione: Conitours – tel. 0171 696206 – info@cuneoalps.it