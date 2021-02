Backstage, giovedì sera al centro della puntata: lupi, situazione fuori controllo? Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto

Specie da tutelare o rischio per il lavoro in montagna?

La questione lupo sta creando preoccupazione in seguito a diversi attacchi subiti sugli alpeggi, ma anche quelli sempre più vicini ai centri abitati in valle Po nelle scorse settimane.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto giovedì 24 febbraio alle ore 21 condurrà la trasmissione tramite collegamento online con alcuni rappresentanti di categoria e della politica locale. La puntata come sempre sarà in onda sul sito di targatocn.it e lavocedialba.it e sulle relative pagine facebook.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.