Lutto a Cuneo: è morto Armando Regis, storico titolare del bar della Stazione

È morto nella notte all'ospedale Carle di Cuneo, Armando Regis, 81 anni, storico titolare del bar della Stazione ferroviaria di Cuneo. Da mesi lottava contro un tumore.

Era nato a Montaldo Mondovì, ma si trasferì nel capoluogo negli anni '60. Molto conosciuto a Cuneo, gestì il bar Nigra in via Roma, il bar Astoria in corso Nizza e ancora l’hotel Minerva di piazza Europa che ospitò per due anni il ritiro estivo della Juventus.

Dopo l'esperienza al bar ristorante della Stazione, che gestì insieme alla moglie Nuccia Gandino, aprì un’officina di verniciatura industriale a San Defendente di Cervasca.

Lascia i figli Federico e Luigi, il fratello Guido, le sorelle Edda, Angela, Maria Assunta e i nipoti.

I funerali saranno celebrati mercoledì 24 febbraio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Cuneo.