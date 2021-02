La primavera arriva in anticipo: clima mite per tutta la settimana

Il rinforzo dell'anticiclone, il primo vero periodo stabile prolungato di tutta la stagione, comporterà sicuramente l'esplosione della primavera anticipata sull'Italia.

Annuvolamenti irregolari e nebbie e foschie saranno la caratteristica di questo inizio di periodo, poi cielo sereno sino alle soglie del weekend. Temperature previste da primavera in spolvero 19°C in pianura, 21° C al mare. Tuttavia per inizio di Marzo forse l’inverno potrebbe far sentire ancora la sua voce.