Come migliorare un e-commerce dal punto di vista SEO

Il mondo della SEO è in costante evoluzione e questo è un fattore che i professionisti del web conoscono molto bene. Per questo è sempre fondamentale attuare tutte quelle strategie che possono essere utili per rendere migliore l’esperienza di navigazione all’interno di un determinato portale su internet, con l’obiettivo di aumentare i propri guadagni con la vendita di beni o di servizi. Il fattore della SEO non deve essere mai trascurato quando si ha a disposizione un sito internet, anche quando si mettono dei prodotti in vendita attraverso un e-commerce. Vediamo alcuni consigli per migliorare l’esperienza di utilizzo di uno shop online attraverso le tecniche della SEO.

I professionisti della SEO

Quello della SEO è un settore molto interessante, che deve comunque essere attuato nel concreto da veri e propri professionisti. Un consulente SEO, come ad esempio Gabriele Rispoli , può veramente aiutare imprese e professionisti che si affacciano al mondo di internet con una “vetrina” attraverso la quale mettere in vendita dei prodotti.

La SEO per gli e-commerce infatti è un elemento determinante e solo affidandosi a dei professionisti del settore è possibile conoscere tutte le strategie più adeguate per far crescere un sito, anche perché l’aumento della visibilità di un sito internet dipende da molte caratteristiche, tutte da considerare.

La ricerca delle parole chiave

Uno degli elementi da tenere assolutamente in considerazione riguarda la ricerca delle parole chiave, anche quando si ha a che fare con un e-commerce. Grazie a questa strategia è possibile individuare le parole che gli utenti cercano di più su internet, all’interno dei motori di ricerca.

È una tecnica molto importante, perché, conoscendo i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti di internet, è possibile costruire dei contenuti che maggiormente si adattano alle intenzioni di ricerca, che possano risultare quindi utili per soddisfare le richieste da parte degli utenti, i quali possono diventare anche dei potenziali clienti.

Per effettuare una ricerca completa delle parole chiave bisogna innanzitutto creare una lista delle tematiche più importanti nel settore di riferimento in cui si opera. Poi è necessario trovare le parole chiave che riguardano quelle tematiche e successivamente individuare delle parole correlate.

Allo stesso tempo non si deve mai trascurare il posizionamento della concorrenza con quei precisi termini di ricerca, un’attività che i consulenti SEO effettuano grazie anche all’impiego di alcuni strumenti molto importanti.

L’ottimizzazione delle schede dei prodotti

Una volta individuate le parole chiave e dopo aver creato i contenuti seguendo le regole della SEO, non bisogna nemmeno dimenticarsi dell’ottimizzazione delle schede prodotto presenti all’interno dell’e-commerce.

Sarebbe infatti opportuno utilizzare le parole chiave nei titoli e nelle descrizioni, non trascurando l’importanza delle immagini. A questo proposito può essere importante aggiungere i relativi tag alt, che indicano le parole che descrivono ciò che l’immagine mostra. Un trucco potrebbe essere anche quello di chiamare le immagini utilizzando proprio le parole chiave nel nome dei file.

I contenuti delle schede prodotto devono essere comunque di grande qualità, con l’utilizzo anche delle parole chiave chiamate long tail, dei gruppi di tre o più parole che costituiscono appunto dei termini cercati dagli utenti in rete.

L’obiettivo del miglioramento dell’esperienza utente

In ogni caso ciò che non dovrebbe essere mai trascurato è l’obiettivo del miglioramento dell’esperienza di navigazione che viene effettuata dall’utente. Si tratta di un fattore importante sia dal punto di vista della qualità del servizio che viene offerto tramite l’e-commerce, ma anche per quanto riguarda l’influenza che l’esperienza utente può avere sulla SEO.

A questo proposito non possiamo non ricordarti che gli utenti dovrebbero trovare ciò che interessa loro all’interno dell’e-commerce solo con pochi click. Un portale organizzato nel modo giusto riuscirà a garantire una navigazione ottimale e l’utente potrà soddisfare le proprie necessità, acquistando i prodotti in vendita.