Con Depursystem, l'acqua del rubinetto direttamente a tavola microfiltrata, purificata ed ecologica

Installa un depuratore d'acqua Depursystem a casa, in ufficio o presso il tuo ristorante e offrirai una nuova esperienza ai tuoi familiari, ai tuoi dipendenti o ai tuoi clienti. Questa acqua purificata, fresca e frizzante risveglierà le loro papille gustative!

Depursystem da oltre trent'anni si occupa di Impianti di depurazione acqua, offrendo sistemi di filtrazione chiavi in ​​mano e su misura, adattati alle esigenze di ogni cliente.

Depursystem è in Via Carlo Pisacane, 41/c a Torino.

Con il sistema di depurazione dell'acqua Depursystem, puoi partecipare allo sviluppo sostenibile con zero rifiuti, zero trasporti e zero plastica. Gli impianti di Depursystem soddisfano perfettamente i budget dei clienti, consentono di ottenere enormi risparmi rispetto all'acquisto di bottiglie al dettaglio e sono progettati con attrezzature di qualità per una maggiore durata.

Infatti, dotati delle più recenti innovazioni tecnologiche nella microfiltrazione, i depuratori d'acqua Depursystem ti offrono, direttamente dal rubinetto, acqua di qualità superiore, priva di tutte le particelle, batteri, cloro, calcare, pur trattenendo la maggior parte dei sali minerali e oligoelementi. Grazie ad un sistema di depurazione a osmosi inversa, l'acqua passa attraverso diversi filtri e una membrana estremamente fine che consente di recuperare quasi tutte le sostanze disciolte in modo molto più efficiente di un sistema di filtrazione convenzionale.

Prenditi cura della tua salute, bevi acqua depurata. Con Depursystem niente più fatica nel trasportare fardelli d'acqua e stop alla plastica! Bere acqua del rubinetto microfiltrata e purificata è la scelta migliore ed anche la più ecologica.