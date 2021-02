Sanrito 2021, il piccolo festival di grandi canzoni, sarà in streaming il 5 e 6 marzo

Il mondo degli eventi è sospeso da un anno. Esattamente dal 22 febbraio scorso. Eventi e in generale gli spettacoli.

Non fa eccezione la risposta cuneese al Festival di Sanremo, Sanrito 2021, che si affida alla tecnologia per esserci. Due serate, il 5 e 6 marzo, in streaming dall'Auditorium Varco, dove l'evento è approdato due anni fa, dopo le prime edizioni all'Isola Condorito di Margarita.

Con la formula che lo ha reso un appuntamento fisso per tantissimi cuneesi.

Un’orchestra di undici professionisti, dieci concorrenti, gli ospiti, il presentatore Pietro Fiocco, le incursioni di Cece Mannazza, le interviste di Francesca e decine di persone che aiuteranno l’arte a rivivere e risplendere per due sere.

In palio la statuetta del Carlos Desnudo, riproduzione fedele dell'ideatore della kermesse, Carlos Cid Esposito, che ha creato il festival assieme a dj Bubu (al secolo Michele Dimiccoli).

Per sostenere l'evento è stata lanciata una campagna di crowdfunding, https://www.produzionidalbasso.com/project/sanrito-festival-2021-on-air-edition/

Hanno già versato una quota 134 persone, l'obiettivo è di raggiungere la cifra di 4mila euro, al momento ne sono stati raccolti poco più di 2.400. Diverse le formule per dare il proprio contributo, che comprendono la possibilità di far parte della giuria popolare e anche di promuivere la propria attività.

"Porteremo direttamente a casa tua la realizzazione del nostro sogno in compagnia del più piccolo ma ostinato gruppo di Super Eroi della musica.

Aiutaci a realizzare Sanrito!

Diventa uno dei protagonisti del nostro progetto.

Acquista il tuo biglietto e accendi la prima luce sul nostro spettacolo!

Ci vediamo nel tuo salotto, venerdì 5 e sabato 6 marzo 2021.

E sarà bellissimo".

I dieci concorrenti in gara sono Anna Castiglia, Glomarì, Madreterra, Protto, Paolo Vaccaro, Alberto Visconti, Monsieur De Rien, Jacopo Perosino, Vea e Puso, vincitore dell'edizione 2019 e 2020.

Ci sono poi anche i super ospiti, tra cui Cristiano Godano e Teo Musso, e la straordinaria orchestra, per due serate che si preannunciano, nonostante la formula, scoppiettanti e imperdibili.