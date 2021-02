Dai primi di marzo sarà attivo il sistema di telecamere all'incrocio del "Rendez-Vous" di Manta

L'amministrazione comunale comunica che nelle scorse settimane è stato installato un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche “Redvolution” in prossimità del semaforo sulla Strada provinciale 589, all'incrocio tra Via Matteotti e Via Dante (nei pressi del bar “AcunaMatata” già “Rendez-vous”). Il sistema di rilevazione sarà collaudato nella settimana entrante e sarà in funzione dai primi di marzo.



L'amministrazione comunale precisa che l'installazione è mossa da una precisa necessità di sicurezza, in quanto la Strada provinciale è molto praticata oltre che oggetto, in passato, di numerosi e ripetuti incidenti proprio all'altezza di quel semaforo.



L'installazione è finalizzata ad incentivare i conducenti a ridurre la velocità in quel tratto di strada utilizzando il “Redvolution” come deterrente, tenendo in considerazione e cercando di preservare la sicurezza dei conducenti stessi e dei residenti nelle abitazioni circostanti.