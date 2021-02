Volley A2/F: Pubblicato il calendario della Pool Promozione! “Battesimo del fuoco” per la Lpm Bam Mondovì: subito le sfide con Vallefoglia e Cutrofiano

La Lega di Serie A di Volley Femminile ha pubblicato il calendario di Pool Promozione. La seconda fase scatterà già domenica 28 febbraio e per la Lpm Bam Mondovì il primo impegno non è di certo dei più agevoli. Le Pumine, infatti, affronteranno in trasferta la squadra che ha chiuso al primo posto il girone Est di regular season, la Megabox Vallefoglia.

L’esordio casalingo del Puma è previsto per sabato 6 marzo, quando al PalaManera sarà di scena il match contro il Cuore di Mamma Cutrofiano. Le Salentine di coach Carratù hanno chiuso la prima fase di stagione al secondo posto in classifica. A seguire Macerata (trasferta), San Giovanni in Marignano (casa) e Soverato (trasferta). Ricordiamo che nella seconda fase, le squadre del girone Ovest affronteranno solo quelle del girone Est, con turni di andata e ritorno.

Nella Pool Promozione, dunque, saranno disputate dieci giornate, al termine delle quali la prima in classifica sarà promossa direttamente in serie A1, mentre le squadre classificate dalla 2^ all’8^ posizione, insieme alla prima classificata della Pool Salvezza, avranno accesso ai Play-off, che decreteranno la seconda promozione in serie A1.

Da segnalare che Pinerolo e Roma domenica 28 febbraio recupereranno il match di regular season e dunque giocheranno il primo impegno di Pool in altra data. Ecco il calendario di Pool Promozione e la classifica di partenza:

1^ GIORNATA – ANDATA 28 febbraio 2021 – RITORNO 28 marzo 2021

Cdm Cutrofiano - Acqua&Sapone Roma Volley Club

Meg. Vallefoglia - LPM BAM Mondovì

Eur. Pinerolo- CBF Macerata

Sigel Marsala - Omag S. G. in Marignano

Volley Soverato - G.W. Sassuolo

2^ GIORNATA – ANDATA 7 marzo 2021 – RITORNO 4 aprile 2021

A&S Roma - Volley Soverato

Omag S.G. in Marignano - Eur. Pinerolo

CBF Macerata - Sigel Marsala

LPM BAM Mondovì - Cdm Cutrofiano

G. W. Sassuolo - Meg. Vallefoglia

3^ GIORNATA – ANDATA 14 marzo 2021 – RITORNO 11 aprile 2021

Omag S.G. in Marignano - A&S Roma

CBF Macerata - LPM BAM Mondovì

Volley Soverato - Eur. Pinerolo

Meg. Vallefoglia - Sigel Marsala

Cdm Cutrofiano - G.W. Sassuolo

4^ GIORNATA – ANDATA 21 marzo 2021 – RITORNO 18 aprile 2021

A&S Roma - Meg. Vallefoglia

LPM BAM Mondovì - Omag S.G. in Marignano

Eur. Pinerolo - Cdm Cutrofiano

Sigel Marsala - Volley Soverato

G.W. Sassuolo - CBF Macerata

5^ GIORNATA – ANDATA 24 marzo 2021 – RITORNO 25 aprile 2021

CBF Macerata - A&S Roma

Volley Soverato - LPM BAM Mondovì

Meg. Vallefoglia - Eur. Pinerolo

Cdm Cutrofiano - Sigel Marsala

Omag S.G. in Marignano - G.W. Sassuolo

Classifica di Pool Promozione

1 Lpm Bam Mondovì 44 2 A&S Roma * 43 3 Meg. Vallefoglia 41 4 Cdm Cutrofiano 37 5 Sigel Marsala 33 6 Cbf Macerata 33 7 Eur. Pinerolo ** 32 8 Volley Soverato 30 9 S. Giovanni in Marignano 30 10 G.W. Sassuolo 28

*gare da recuperare