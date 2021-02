Sci alpino femminile, riparte la Coppa del mondo: tre gare di velocità a Passo San Pellegrino

Archiviato il Mondiale di Cortina 2021, riprende la Coppa del mondo femminile con una tre giorni di velocità sulla pista “La Volata” di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa.

Il programma prevede la disputa di due discese venerdì 26 febbraio (ore 11.45) e sabato 27 febbraio (ore 11.45) che recuperano quelle cancellate fra Garmisch e Yanqing e un supergigante domenica 28 febbraio (anche in questo caso un recvupero di Yanqing).

Per l’Italia saranno al via sette atlete: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano, a cui si aggiungerà nelle prove di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio un quartetto composto da Elena Dolmen, Giulia Albano, Federica Sosio e Teresa Runggaldier, che faranno selezione per i due posti rimanenti a disposizione dell’Italia in ciascuna gara.