La mostra "Paesaggi" di Fabrizio Operti nella corniceria di frazione Cerialdo a Cuneo

Dal 2 al 31 marzo, presso la corniceria “Chiodini Cornici”, in via del Passatore 75, località Cerialdo, mostra di pittura dal titolo “PAESAGGI” in cui l’artista Fabrizio Oberti espone una serie, quasi totalmente inedita, di opere di piccolo e medio formato legate al tema del paesaggio con uno speciale incentrato sul soggetto della montagna.

Una ventina di lavori realizzati ad olio materico spatolato su tavola e ceramica, in cui come sempre uomo e natura si incontrano e convivono in un connubio impari, dove il mondo naturale mette in evidenza la sua onnipotenza in paragone alla piccolezza del mondo antropico. Parte del ricavato sarà devoluto dall’artista in beneficienza all’Associazione “ARCO” di Cuneo, che si occupa di ricerca oncologica. Visite in orario negozio. Ingresso libero contingentato. Info. 3805309383