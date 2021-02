Cuneo Granda Volley, in campo sei squadre del settore giovanile dopo un anno di stop

Sconfitta casalinga per la Serie B2 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO. Ancora da affinare i meccanismi di gioco delle giovani ragazze di coach Liano Petrelli che ‘pagano’ la poca esperienza in categoria e sono costrette alla resa con le liguri della Serteco Volley School dell’ex Parise. Combattuti tutti e tre i set, con le biancorosse spesso in vantaggio ma in grande affanno nella fase di ricezione, in particolare al turno di servizio della ex compagna.

Il girone di andata si chiude con la sola vittoria casalinga maturata con il Carcare, ma buone sono le prospettive per il ritorno:«Noi giochiamo sempre buone gare, ma dal 20 in poi perdiamo le nostre certezze – Liano Patrelli, coach UBI BANCA BOSCA CUNEO – Dobbiamo concretizzare, paghiamo errori di gioventù. Ci manca la tenuta mentale, stiamo lavorando bene e sono convinto arriverà. Abbiamo tanta volontà di farci largo, sapevamo che il livello sarebbe stato alto, ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci: avanti tutta!»

SERIE B2 (girone A1) – quinta giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO – SERTECO V.SCHOOL GENOVA 0-3 (22-25 / 23-25 / 21-25)

UBI Banca Bosca Cuneo: Candela (C), Monge, Montabone, Moschettini, Battistino, Baldizzone, Sordo, Giuliano, Andeng, Boufandar, Bernardi, Caprioglio, Gay (L), Scialanca (L). All. Petrelli. Vice All. Cavallera.

L’ALBA VOLLEY – ACQUA CALIZZANO CARCARE 3-0

NORMAC AVB GENOVA – LIBELLULA AREA BRA 3-0

CLASSIFICA

Normac AVB Genova, L’Alba Volley 10; Libellula Area Bra, Serteco V.School Genova 8; Acqua Calizzano Carcare 6, UBI Banca Bosca Cuneo 3.

PROSSIMO TURNO (sesta giornata, mercoledì 24 febbraio 2021, ore 21.00)

NORMAC AVB – UBI BANCA BOSCA CUNEO

ACQUA CALIZZANO CARCARE – SERTECO V.SCHOOL GENOVA

L’ALBA VOLLEY – LIBELLULA AREA BRA

Riparte, dopo quasi dodici mesi di stop, il campionato Under 17 con le giovani biancorosse dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO impegnate nell’incontro casalingo con le rivali del VBC Savigliano. Ne è scaturita una lunga maratona, conclusasi al tie-break, dopo due ore di gioco, con la vittoria delle ospiti. Il risultato evidenzia il rendimento alternato delle compagini dalle quali, nonostante la lunga inattività, sono scaturite giocate di buon livello. Le biancoblu hanno avuto la meglio grazie ad una battuta efficace che ha spesso creato difficoltà alle cuneesi. Le giovani ‘gatte’ torneranno in campo domenica 28 febbraio alle ore 10.30 alla ricerca di pronto riscatto sul campo del Volley Busca.

Under 17 (girone D) – prima giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA – VBC SAVIGLIANO 2-3 (21-25 / 25-20 / 15-25 / 25-22 / 7-15)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Bellone (C), Beccaria, Borgogno, Cantamessa, Ferrero, Giraudo, Giusiano, Magnabosco, Palma, Romano, Simondi, Teppa, Thior. All. Francesconi. Dir. Acc. Chinaglia.

Buona vittoria all’esordio per la squadra Under 15 verde dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO. Le biancorosse conquistano i tre punti in palio grazie ad un netto 0-3 imposto alle giovani padrone di casa del Busca. Tutte le attenzioni sono già proiettate al lavoro settimanale per poter preparare al meglio la prossima sfida di sabato 27 febbraio: tra le mura dell’Ex Media 4 di via Bassignano, alle ore 18.30 in programma la sfida con LPM Egea Mondovì.

UNDER 15 (girone C) – prima giornata

A.S.D. VOLLEY BUSCA – UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE 0-3 (25-13 / 25-16 / 25-13)

UBI BANCA BOSCA CUNEO VERDE: Giraudo (C), Cavallera, Cottrino, Tonello, Mastrangelo, Cavallo, Tomatis, Mandrile, Demaria, Ghisolfi, Orsi, Brocchiero. All.: Violino. Dir. Acc. Brocchiero.

Due le squadre impegnate nel girone D dell’Under 15. Partenza positiva per le biancorosse della squadra rossa, vittoriose nella trasferta di Villanova Mondovì (0-3). La partita si sviluppa in tre set molto simili caratterizzati principalmente da buone serie in servizio e da una discreta positività in ricezione. Il buon ritmo imposto dalle ‘gattine’ già dal primo set, permette al coach Luca Peron di effettuare anche alcuni esperimenti tattici in vista delle prossime partite di campionato. Sabato 27 febbraio, alle ore 15.30, impegno casalingo contro l’A.S.D. Centallo. Buon ritorno in campo anche per la compagine gialla che si impone con il punteggio di 3-1 con il Vicoforte Volley. Dopo la sosta post covid e smaltita la tensione pre-gara, che ha costretto la compagine cuneese a cedere il primo set alle avversarie, le ‘gattine’ biancorosse hanno affilato le unghie costringendo le avversarie alla resa. Prossimo impegno in programma a Mondovì per sabato 27 febbraio: alle ore 18.00 fischio d’inizio con le rivali del MonVi Volley.

UNDER 15 (girone D) – prima giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA – VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM 3-1 (22-25 / 25-20 / 25-15 / 25-19)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Fontana (C), Merola, Musotto, Guerriero, Bottasso, Giobergia, Gigliotti, Tomatis, Ferrua, Bellino, Re. All. Guerriero. Dir. Acc. Quaranta.

VILLANOVA VOLLEY – UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA 0-3 (9-25 / 6-25 / 13-25)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: De Carlini (C), Giubergia, Basso, Cassini, Palladino, Cattaneo, Revello, Viglietti, Oliva, Gabrieli, Merlati. All.: Peron. Dir. Acc. Gastinelli.

Una vittoria ed una sconfitta nel girone A del campionato Under 13. Amara trasferta a monregalese con la LPM Vercol Mondovì che si è imposta per 3-0 sulla squadra gialla. Alcuni punti combattuti, ma molto ancora su cui lavorare per poter ripartire con qualche soddisfazione in più. Prossimo turno domenica 28 febbraio, alle 15.30: in programma la sfida casalinga con la CRF EGEA. Buon esordio per la 13 rossa che porta a casa una vittoria contro Fossano. Buon esordio, invece, per la squadra rossa che porta a casa una vittoria si danni del Volley Got Talent Fossano. Il cammino è ancora molto lungo, la mole di lavoro da svolgere durante la settimana è tanta, ma il gruppo squadra ha dimostrato tanta voglia di progredire. Sabato 27 febbraio, alle ore 18.30, turno casalingo per la squadra rossa che, all’Ex Media 4 di Cuneo, affronterà l’LPM Egea Mondovì.

UNDER 13 (girone A) – prima giornata

LPM VERCOL MONDOVI’ – UBI BANCA BOSCA CUNEO GIALLA 3-0 (25-11 / 25-9 / 25-10)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Pascale (C), Ruggiero, Valenzano, Rosso, Martina, Levico, Fornero, Chiapello, Shehu. All. Guerriero. Dir. Acc. Quaranta.

UBI BANCA BOSCA CUNEO ROSSA – CRF VGT FOSSANO 3-0 (25-21 / 25-17 / 25-18)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Brignone (c), Garino, Cassino, Costantini, Mastrangelo, Cantamessa, Introzzi, Bortolamasi, Cavallera, Bernardi. All. Violino. Dir. Acc. Monge Roffarello.