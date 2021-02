A Mondovì arriva il “Fuori Tutto” invernale

Il “Fuori Tutto” è organizzato dai commercianti del Centro Storico, in collaborazione con l'associazione La Funicolare, con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping. Un passeggio in totale sicurezza, abbinando shopping e visite culturali.

L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.