Costa (Azione): "Successo di pubblico per la decima edizione del corso per amministratori locali"

Si è conclusa la X edizione del Corso per Amministratori Locali, organizzato come di consueto dall’on. Enrico Costa (Azione).



Oltre 400 iscrizioni da parte di Sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma anche professionisti interessati alle tematiche della pubblica amministrazione a dimostrazione del grande interesse per questi approfondimenti periodici.



Tre le lezioni che si sono susseguite online a partire dall’inizio di febbraio.



Nella prima serata, si è parlato di “Manovra di bilancio e vincoli di finanza pubblica: novità e soluzioni”, con relatore il dott. Maurizio Delfino, esperto di Finanza Locale



Nella seconda serata sono state affrontate due tematiche: “La pianificazione urbanistica nei Comuni; gli interventi edilizi in deroga al piano regolatore”, con relatore l’avv. Alessandra Golinelli, Avvocato Urbanista del Foro di Cuneo; e “L’adozione di ordinanze sindacali in condizioni emergenziali e le successive attività di verifica”, con relatori l’avv. Edoardo Manassero, avvocato Amministrativista del Foro di Torino ed il dott. Graziano Volpe, responsabile del Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte.



La terza, conclusiva serata ha invece avuto come tema la sanità regionale, ed in particolare: “Il ruolo della medicina territoriale nella sanità piemontese” con relatore il dott. Ferruccio Fazio, coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Medicina Territoriale - Regione Piemonte e “L’alleanza tra amministratori locali e sanità regionale nella lotta al Covid”, con relatore il dott. Pietro Presti, coordinatore del Gruppo di Coordinamento Strategico Covid-19 della Regione Piemonte.



«La formazione degli amministratori locali è molto importante ed è un segnale positivo che tanti consiglieri comunali, assessori e sindaci abbiamo dedicato alcune ore del loro tempo ad approfondire temi complessi» ha detto in conclusione l’on. Enrico Costa. «Soprattutto nei piccoli comuni chi amministra è solo: penso che questo corso abbia contribuito a farlo sentire supportato nel suo lavoro».