Cuneo: la videosorveglianza tra Piazza Europa e Piazzale della Libertà potrebbe arrivare entro l'estate

La videosorveglianza nelle aree di Piazzale della Libertà, corso Giolitti, via Silvio Pellico e via Meucci della città di Cuneo verrà installata – nelle previsioni dell’amministrazione comunale – entro la metà di maggio, o comunque prima dell’inizio della stagione estiva.

A darne notizia ieri sera (lunedì 22 febbraio) in consiglio comunale è stato l’assessore Domenico Giraudo, in risposta a un’interpellanza firmata dai consiglieri Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis. Nel progetto, finanziato dal Bando Periferie, è compresa la videosorveglianza di tutta l’area da corso Nizza al Piazzale della Libertà, con un focus speciale – dal punto di vista del finanziamento – per la zona dei Licei.

Al centro dell’interpellanza una richiesta di informazioni rispetto all’installazione del servizio di telecamere comunali in una zona che vive ormai da tempo uno stato di profondo disagio e in cui la micro-criminalità si è insediata in modo stabile: l’attivazione della videosorveglianza, che secondo gli scriventi i residenti vivono con grande attesa, è una delle attività che l’amministrazione ha ritenuto necessarie per dare una maggiore percezione di sicurezza, ma servono tempistiche più sicure.

D’accordo con il senso dell’interpellanza anche “Beppe” Lauria, che nel proprio intervento durante la sua discussione ha ricordato la richiesta fatta nello scorso consiglio comunale rispetto all’insediamento di un presidio continuativo della polizia Municipale.