Dalla Protezione civile il "grazie" alla Fondazione CRC per il sostegno durante la pandemia

Ieri pomeriggio (lunedì), Roberto Gagna, presidente del Coordinamento territoriale del Volontariato di Protezione civile Cuneo, ha preso parte alla seduta del CdA della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

Nel corso dell'incontro, Gagna ha consegnato al presidente Giandomenico Genta una targa, con il riconoscimento del supporto garantito dalla Fondazione per far fronte alla crisi pandemica.

“Oggi vogliamo ringraziare la Fondazione CRC per il sostegno economico e il supporto garantito non solo per l’acquisto dei container, posizionati a novembre nel reparto Covid dell’Ospedale di Cuneo, ma anche per le altre progettualità promosse nel corso del 2020 per contrastare gli effetti della pandemia” ha commentato Roberto Gagna.

“La collaborazione ormai consolidata con la Protezione civile - gli ha fatto eco il presidente Genta - e con tutti gli Enti che si sono mobilitati in questi mesi segnati dalla pandemia, sottolinea l’importanza di costruire una comunità coesa, inclusiva e solidale, in grado di rispondere prontamente e in maniera costruttiva anche a emergenze imprevedibili”.