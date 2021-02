Il Piemonte passerà in zona arancione? Cirio: "Qualsiasi previsione è prematura, domani il pre-report" (VIDEO)

Il Piemonte passerà in zona arancione?

"Impossibile fare previsioni al momento" - spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - "Oggi abbiamo trasmesso i dati al Ministero, domani ci sarà il pre-report. Non ha senso avanzare ipotesi, senza dati certi alla mano, si rischierebbe solo di fare confusione".

Intanto in Piemonte si prosegue con la campagna vaccinale: "La Regione sta lavorando bene, sono soddisfatto. Credo che però sia necessario cambiare marcia, come è stato chiesto al governo Draghi: la somministrazione di Astra Zeneca ai 65enni è molto importante, ma sarebbe stato meglio adottare una comunicazione più chiara. Abbiamo un esercito del vaccino che sta lavorando bene, stiamo accompagnando gli over 80 a fare il vaccino con i medici di medicina generale con le pre adesioni e si è rivelata una scelta vincente".