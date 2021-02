Incontro a San Michele Mondovì con Regione e Provincia per via Rocchini e il cavalcaferrovia

Importanti novità a favore del territorio nel comune di San Michele Mondovì dove, ieri, lunedì di 22 febbraio, si è tenuto un importante incontro tra amministrazione, Provincia e Regione.

Erano presenti il Sindaco Domenico Michelotti, con il geometra Alain Guidetti ed alcuni consiglieri, l'assessore Regionale Marco Gabusi, il consigliere provinciale Pietro Danna, il vicepresidente del consiglio Regionale Franco Graglia, il sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina, il consigliere di Mombasiglio Daniele Cora ed altri rappresentanti degli enti del territorio.

"Sul tavolo di lavoro avevamo molte opere su cui fare il punto" - commenta il sindaco Domenico Michelotti - "Sono soddisfatto perché per via Fontana a San Michele possiamo confermare che breve partiranno i lavori, sono stati finanziati quelli sulla provinciale 60 di via Rocchini che si presume vengano realizzati entro l'autunno; ed ancora il rifacimento del cavalcaferrovia, che porta in valle Mongia, sarà effettuato entro l'estate 2022. Ringrazio per il sostegno e l'impegno concreto i nostri rappresentanti regionali e provinciali che hanno sostenuto gli sviluppi di questi progetti fondamentali per il bene del nostro comune. Avere avuto tale presenza presso il nostro Comune in questo momento difficile è un vero messaggio di grande vicinanza e motivo di orgoglio".

L'assessore regionale Gabusi che, sempre nel pomeriggio di ieri ha effettuato un sopralluogo a Niella Tanaro, nelle zone alluvionate dal Tanaro lo scorso ottobre, ha dichiarato: "L'impegno preso della Regione Piemonte nei momenti immediatamente successivi agli eventi del 2019 è stato mantenuto. Questi piccoli interventi diventano fondamentali per la vita quotidiana di tanti cittadini ed è per tale motivo che la nostra attenzione rimane massima così come la vicinanza ai sindaci, vero e proprio baluardo del nostro Piemonte."