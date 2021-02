Matrimoni ed eventi fermi per decreto, in Piemonte un crollo del fatturato del 90%

Dietro le quinte di Matrimoni ed Eventi privati operano decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di persone. Un comparto che fino al 2019 muoveva a livello nazionale un fatturato diretto di circa 60 miliardi, crollato del 90% nel 2020. E le prospettive sono tutt’altro che rosee, visto che lo stop alle feste, fissato per decreto fino al 5 marzo, se sarà prorogato provocherà nuovi rinvii e annullamenti.

Per far sentire più alta la voce delle imprese della filiera, composta da una quarantina di professionalità, è nata Federmep, federazione nazionale che porta avanti le istanze delle aziende e dei liberi professionisti del settore matrimoni ed eventi privati, rappresentata in Piemonte da una delegazione che avviato le sue attività il 16 febbraio scorso.

“Nella nostra regione – spiega il capodelegazione di Federmep Piemonte Daniele Reali – il settore conta circa 4mila aziende e oltre 15mila che vi lavorano, per un giro di affari complessivo che sfiorava il miliardo di euro all’anno. Quasi azzerato nel 2020. Da qui la nostra iniziativa, dettata dalla consapevolezza che il settore Matrimoni ed Eventi privati ha bisogno di risposte per permettere alle aziende di resistere all’urto di un anno nerissimo e con un 2021 che si apre con una serie di interrogativi e incognite che le Istituzioni governative sembrano non riuscire a colmare”, prosegue Reali, “prima di affrontare un effetto collaterale della crisi del settore.”

“Non dobbiamo nemmeno dimenticare come il calo degli eventi in Piemonte abbia avuto un impatto negativo anche per quello che riguarda la valorizzazione di un territorio che racchiude in sé bellezze e meraviglie inimmaginabili non solo a livello paesaggistico ma anche storico e soprattutto culturale”.

Infine l’appello finale alle imprese del settore e alle istituzioni regionali e nazionali: “Le crisi talvolta creano opportunità e la Delegazione Piemonte di Federmep nasce proprio per questo: dare un segnale forte di ripresa, di coesione, di ricostruzione e per dare voce a tutte le imprese che stanno soffrendo in questo difficile momento storico. E’ necessario avere una casa, un luogo sicuro dove trovare la protezione e gli strumenti necessari per poter ricominciare, per ricaricare le energie e trovare nuovo entusiasmo. La Delegazione Piemonte di Federmep è tutto questo”, conclude Reali.