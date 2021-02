Monforte d’Alba, 66enne muore travolto da un mezzo cingolato

Tragico incidente a Monforte d’Alba, dove intorno alle 13 di oggi (martedì 23 febbraio), un uomo classe 1954, Diego Marengo, titolare dell’azienda agricola e agriturismo "Cà Brusà" di località Manzoni, è deceduto dopo essere stato travolto da un mezzo cingolato.



L’incidente è avvenuto all’interno di un’officina interna alla stessa azienda agricola, dove il 66enne, solo in quel momento all’interno del locale, stava operando, forse intento a montare un qualche attrezzo al trattore o a effettuare operazioni di manutenzione. All’arrivo dei soccorsi per lui non c’è più stato nulla da fare.



Sul posto i sanitari della Croce Rossa di Dogliani, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, i Carabinieri della locale stazione e i funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni sul lavoro dell’Asl Cn2.