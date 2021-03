Come abbellire le stanze della tua casa con i migliori fotomurali

Sono tante le idee che ci vengono in mente per un regalo speciale, un dono che deve sorprendere in meglio la propria compagno/a di vita o magari una persona che siete legata da una profonda amicizia. E’ vero, San Valentino è ormai passato, ma nel sorprendere le persone più care con un gesto che si trasforma in un regalo importante non ha prezzo. Ma allo stesso tempo potrete realizzare un regalo inedito anche per i vostri bambini, in modo da addobbare i muri della loro stanza in maniera particolare ed originale. In questa sezione vogliamo introdurmi ad una delle idee regalo più particolare in assoluto come le fotomurali .

Fotomurali che passione: ecco tutto quello che c'è da sapere

Nella vostra stanza da letto manca qualcosa di particolare che richiami l’amore per la persona che hai a fianco? Nessun problema perché con il portale in questione si potranno vedere vari esempi di fotomurali che andranno a pennello per le stanze della vostra casa. Infatti queste tipo di interessanti creazioni possono sicuramente andare bene per la camera da letto, ma allo stesso tempo anche per la stanza dei vostri bambini o per il salotto. Ne esistono di vario tipo e vediamo quelli che il sito vi mette a disposizione.

Fotomurali: tutti i prodotti

Il sito mette a disposizione vari prodotti che interessato all’acquisto potrà scegliere con cura in tutti i suoi dettagli. Saranno oltre 14.000 i motivi di fotomurali che andremo a scegliere, un vasto elenco per realizzare la nostra miglior scelta. Inoltre si avrà a disposizione la scelta della carta da parati di design (almeno 2.000 motivi a disposizione), mentre un’altra opzione particolare e molto interessante sono senza dubbio le stampe su tela dove ci saranno da ispezionare oltre 15.000 motivi. Non è finita qui, infatti nel criterio di selezione per realizzare il vostro miglior fotomurale ci saranno anche le stampe incorniciate (con 13.000 motivi a disposizione), ma allo stesso tempo anche poster (oltre 15.000 motivi) e stampe personalizzate con un’immagine a vostra scelta.

Stampa personalizzata. Vogliamo però realizzare un focus su questa parte, una delle più richieste dai clienti. Infatti, sono oltre le persone che vogliono avere nella propria casa un fotomurale che ritrae il giorno più importante di una coppa come il matrimonio o la foto dei propri bambini.

In questo caso il sito mette a disposizione prodotti importanti suddivisi così nella sezione stampe personalizzate sempre a partire con una vostra immagine a scelta:

Stampa su tela personalizzata

Stampa incorniciata personalizzata

Poster personalizzato

Fotomurali: i migliori temi a disposizione

La scelta del tema è di fondamentale importanza per tutte quelle persone che vogliono acquistare un fotomurale per le proprie stanze di casa. Il sito mette sul piatto temi di ogni genere, che possono variare per darvi un’ampia scelta.

Amate le vacanza tropicali e vi rilassate avere un panorama di questo tipo in casa? Ecco il fotomurale che fa per voi con il tema natura, dove a rappresentare il poster ci sarà piante e animali esotici, proprio come se foste in vacanza: scegliete tra Exotic Jungle, Leafy Greenery e Tangled Jungle. L’arte e design di un fotomurale è molto importante e il portale mette a disposizione tre tipi di categorie: Tropical, Abstract Feathers e Blossom dalle misure sui 30 centimetri. Fondamentali anche i colori che andranno a caratterizzare il vostro fotomurale, con la scelta tra: Jungle Friends, Tropical Eden e Peacocks and Flowers.

Per le vostre stanze i consigli sono quelli di acquistare tre temi molto interessanti: Misty Pine Forest (una foresta di colore bianco), Maki Maki (una composizione di fiori) e Winter Blues in the Woods. Tutti questi temi si adatteranno bene per la camera da letto, il vostro ufficio, salotto, stanza del bebè, la cameretta dei vostri bambini e il corridoio di casa.

Molto importante è il passaggio che riguarda nel sito la categoria per i bambini. Come ben sappiamo i bimbi sono sempre molto esigenti e in questo caso dovrete trovare qualcosa che renda magica la loro stanza, come se tutto fosse un gioco che li metta nelle condizioni quotidiane di “giocare” con quello che vedranno alle pareti della stanza. In questo case le offerte sono molto probanti, e vi indichiamo tre tipi di temi. Il primo è quello riguardante la Exploree Map (per una vera e propria caccia al tesoro, tema amato dai più piccoli), oppure l’Animals Home Map (raffigurata con i pinguini) o ancora come terza soluzione la classica Forest (una foresta).

In conclusione possiamo sicuramente dire che per avere nelle stanze della vostra casa dei fotomurali molto belli e caratteristici o per un regalo alla vostra amata, basterà un click per entrare in questo portale che vi analizzerà da vicino tutto quello a disposizione da acquistare, insomma il poster, fotomurale o le creazioni personalizzate che desiderate e fa per voi: un’occasione unica da prendere al volo.