Misuratori di pressione: come trovare i migliori modelli online

La pressione arteriosa è un parametro che si usa in ambito medico per valutare la salute di una persona. Il sangue viene pompato dal cuore in tutto l'organismo, i valori ottimali in tal senso sono: massima 120 mmHg e minima 80 mmHg. Alterazioni in eccesso o in difetto rispetto allo standard potrebbero essere un campanello d'allarme che permette di scoprire una patologia più o meno grave.

L'ipertensione, che si manifesta con valori superiori o uguali a 140/90 mmHg, è una malattia molto pericolosa in quanto, la maggior parte delle volte, si presenta senza alcun sintomo. La pressione alta potrebbe essere primaria, cioè non ha un'eziologia definita, oppure secondaria, quando è determinata da un'altra causa come un'alterazione renale, un difetto cardiaco, l'effetto collaterale di un farmaco, l'eccessivo uso di alcolici, ecc. In entrambi i casi è bene monitorarsi di frequente, non solo quando si va dal medico ma anche in ambito casalingo, acquistando uno sfigmomanometro da usare in autonomia.

Dove è meglio acquistare i misuratori di pressione

I misuratori di pressione sono un articolo che si può reperire in negozi specializzati, come quelli di tecnologia oppure nelle farmacie. Nei punti vendita fisici, però, c'è pochissima scelta, si può optare per 2 o 3 modelli massimo. Ciò obbliga all'acquisto di un dispositivo che, magari, non è ideale per le proprie necessità, con il rischio di doverne comprare un altro subito dopo.

Rivolgersi alla rete è senza dubbio un vantaggio perché in questo caso c'è abbondanza di misuratori di pressione, con prezzi concorrenziali e caratteristiche specifiche. Per farsi un'idea chiara su quale sia lo strumento maggiormente adatto ai propri bisogni, si può leggere la guida al miglior misuratore di pressione presente sul portale misuratoredipressione.eu, così da capire quali siano gli aspetti da considerare indispensabili per avere uno sfigmomanometro di ottima qualità. In questi portali tematici, inoltre, ci sono anche dei link diretti per fare il proprio acquisto ed essere reindirizzati direttamente alla pagina del venditore.

I vari modelli in commercio

Gli sfigmomanometri più acquistati sono quelli elettronici in quanto, anche se si tratta di strumenti medicali, sono facilissimi da impiegare: una rilevazione può essere fatta pure in autonomia. Si tratta di dispositivi altamente automatizzati in cui basta semplicemente premere un pulsante per determinare il gonfiaggio del bracciale e procedere con la successiva rilevazione. A monte dell'acquisto deve essere fatta una selezione, optando per modelli:

Da braccio, sono dotati di un bracciale che si applica sull'avambraccio.

Da polso, molto più facili da calzare, ottimi anche per chi ha un braccio con circonferenza troppo piccola, come un bambino, o troppo grande.

Nel caso in cui il misuratore di pressione venga usato quotidianamente è importantissimo che il sistema abbia una memoria interna in grado di salvare, di volta in volta, i dati. La connettività con un'app o la possibilità di scaricare i valori sul proprio PC è un plus che permette di creare un grafico con le rilevazioni fatte nel tempo. A tal proposito, per gli smemorati, potrebbe essere utile anche avere una sveglia che ricordi l'ora della misurazione.

Per soggetti che non hanno molta dimestichezza con la tecnologia, invece, un modello base con uno schermo grande in cui si leggono chiaramente i numeri è l'ideale. In tal senso esistono pure dei sistemi in grado di segnalare un'alterazione dei valori con una scala di colori (il rosso indica misurazioni a rischio mentre il verde parametri nella norma) o un sintetizzatore vocale che scandisce i parametri rilevati.

I moderni sistemi hanno tutti un sensore di movimento che, automaticamente, in seguito a una lettura non corretta del valore a causa di uno spostamento brusco del braccio, procedono con una nuova misurazione o segnalano l'errore sul display.